У суботу, 15 червня, відбудуться поєдинки за участь команд із груп "А" та "В". Програму другого ігрового дня чемпіонату Європи-2024 з футболу у Німеччині відкриє матч між Угорщиною та Швейцарією, повідомляє 24 Канал.

До теми Чемпіонат Європи з футболу 2024: турнірна таблиця

Угорщина – Швейцарія

Це буде друга зустріч у групі "А", адже перша відкрила Євро-2024 Німеччина – Угорщина ще 14 червня. Поєдинок Угорщина – Швейцарія розпочнеться о 16:00 (за київським часом) на арені у Кельні.

Головним арбітром матчу буде 44-річний словенський рефері Славко Вінчіч. Саме цей суддя 1 червня відсудив фінал Ліги чемпіонів за участю Реал та Боруссії Дортмунд.

Це буде аж 47-ма очна зустріч Угорщини та Швейцарії в історії їх протистоянь. Тут істотною перевагою володіють угорці – 30 перемог проти лише 11-ти у швейцарської збірної. Ще 5 матчів були зіграні внічию.

Іспанія – Хорватія

Другий матч 15 червня є одним із центральних у рамках групового раунду Євро-2024. На "Олімпійському" стадіон у Берліні зійдуться Іспанія та Хорватія. Англійський рефері Майкл Олівер дасть свисток про початок матчу о 19:00 (за київським часом).

Востаннє ці дві національні збірні зустрічались між собою у фіналі Ліги націй-2022/2023. Тоді іспанські футболісти у серії пенальті були точнішими за суперника 4:5. Загалом ці команди грали між собою 10 разів – 6 перемог "фурії рохи", одна мирова та 3 звитяги хорватів.

Іспанія та Хорватія вже зустрічались на одному полі на чемпіонатах Європи. Востаннє це було в 1/8 фіналу минулого Євро-2020. Той поєдинок перетік у додаткові 15-хвилинні тайми, адже в основний час збірні зіграли внічию 3:3. Однак вже у компенсовані тайми голи Морати та Оярсабаля принесли перемогу іспанцям та вихід у чвертьфінал 3:5.

Італія – Албанія

Матч між Італією та Албанією закриє програму другого ігрового дня Євро-2024 з футболу. Це буде перший поєдинок на шляху до захисту титул чинних чемпіонів Європи від збірної Італії, яка завоювала це звання на минулому чемпіонаті-2020.

У суперниках "скуадро адзурри" буде аутсайдер групи "В" Албанія, які не пощастило із жеребом, потрапивши в один квартет із топовими грандами – Італією, Іспанією та Хорватією. На їх фоні албанці виглядають найслабшою збірною.

Поєдинок чинних чемпіонів Європи стартує 15 червня о 22:00 (за Києвом). Команди вийдуть на футбольне поле стадіону у Дортмунді. Матч розсудить німецька бригада арбітрів на чолі із Феліксом Цваєром.