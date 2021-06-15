Венгрия – Португалия: 19:00

Первым матчем Евро-2020 15 июня станет встреча Венгрии и Португалии в рамках 1-го тура группы F. Команды встретятся в Будапеште на стадионе "Пушкаш Арена".

К слову Вацко, Денисов и Янович вместе с FAVBET выбрали победителя Евро-2020

Посмотреть матч можно на каналах "Футбол 1" и "Футбол 2".

В букмекерской компании Favbet считают, что Португалия выиграет матч. На победу команды Фернанду Сантуша коэффициент 1,49.

Если же матч выиграет Венгрия – коэффициент 7,60. Ничью в матче букмекеры оценили коэффициентом 4,45.

Франция – Германия: 22:00

Вторым матчем дня станет пожалуй самое интересное противостояние всех пяти дней – Франция на "Альянц Арене" в Мюнхене будет принимать Германию.

Посмотреть матч можно на каналах "Футбол 1" и "Футбол 2", ТРК "Украина".

Букмекеры Favbet отдают мизерное преимущество Франции – коэффициент 2,76. На победу Германии букмекеры дают коэффициент 2,86 и 3,20 – на ничью.