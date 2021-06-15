Угорщина – Португалія: 19:00

Першим матчем Євро-2020 15 червня стане зустріч Угорщини та Португалії у рамках 1-го туру групи F. Команди зустрінуться у Будапешті на стадіоні "Пушкаш Арені"

До слова Вацко, Денисов та Янович разом з FAVBET обрали переможця Євро-2020

Переглянути матч можна на каналах "Футбол 1" та "Футбол 2".

У букмекерській компанії Favbet вважають, що Португалія виграє матч. На перемогу команди Фернанду Сантуша коефіцієнт 1,49.

Якщо ж матч виграє Угорщина – коефіцієнт 7,60. Нічию в матчі букмекери оцінили коефіцієнтом 4,45.

Франція – Німеччина: 22:00

Другим матчем дня стане мабуть найцікавіше протистояння всіх п'яти днів – Франція на "Альянц Арені" у Мюнхені прийматиме Німеччину.

Переглянути матч можна на каналах "Футбол 1" та "Футбол 2", ТРК "Україна".

Букмекери Favbet віддають мізерну перевагу Франції – коефіцієнт 2,76. На перемогу Німеччини букмекери дають коефіцієнт 2,86 і 3,20 – на нічию.