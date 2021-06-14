Испания стартует на Евро-2020: расписание матчей 14 июня – где смотреть матчи

На Чемпионате Европы по футболу-2020 в понедельник, 14 июня, пройдет уже четвертый игровой день. В борьбу на групповом этапе вступают трехкратные чемпионы Европы – испанцы.

Шотландия – Чехия

Евро-2020 продолжится матчем группы D между Шотландией и Чехией. Команды встретятся в Глазго на "Хэмпден Парк".

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Посмотреть матч можно на каналах "Футбол 1" и "Футбол 2". Начало поединка в 16:00.

В букмекерской компании Favbet фаворитом игры считают все же Чехию, победу которой оценивают коэффициентом 2,84. На победу хозяев поля букмекеры дают коэффициент 2,95 и коэффициент 3 на ничью.

Польша – Словакия

В вечерней программе Евро-2020 – стартовый матч в группе E. В российском Санкт-Петербурге встретятся Польша и Словакия.

Посмотреть матч можно на каналах "Футбол 1" и "Футбол 2". Начало поединка в 19:00.

Букмекеры считают фаворитом игры поляков, победу которых оценивают коэффициентом 1,84. Шансы словаков выиграть игру оценены коэффициентом 5,20. Коэффициент 3,40 на ничью.

Испания – Швеция

Центральным матчем 14 июня станет встреча сборных Испании и Швеции в рамках 1-го тура группы E. Поединок состоится в Севилье на "Олимпийском стадионе".

Стартовый свисток прозвучит в 22:00. Посмотреть матч можно на каналах "Футбол 1" и "Футбол 2", а также ТРК "Украина".

Букмекеры называют Испанию фаворитом игры, давая на их победу коэффициент 1,38. Если же Швеция совершит первую большую сенсацию и выиграет игру – коэффициент 10. Ничью в поединке букмекеры оценили коэффициентом 4,90.