Шотландія – Чехія

Євро-2020 продовжиться матчем групи D між Шотландією та Чехією. Команди зустрінуться у Глазго на "Хемпден Парк".

До теми Іспанія – Швеція: хто здобуде першу перемогу на Євро-2020 – прогноз

Переглянути матч можна на каналах "Футбол 1" та "Футбол 2". Початок поєдинку о 16:00.

У букмекерській компанії Favbet фаворитом гри вважають все ж Чехію, перемогу якої оцінюють коефіцієнтом 2,84. На перемогу господарів поля букмекери дають коефіцієнт 2,95 та коефіцієнт 3 на нічию.

Польща – Словаччина

У вечірній програмі Євро-2020 стартовий матч у групі E. У російському Санкт-Петербурзі зустрінуться Польща та Словаччина.

Переглянути матч можна на каналах "Футбол 1" та "Футбол 2". Початок поєдинку о 19:00.

Фаворитом гри букмекери вважають поляків, перемогу яких оцінюють коефіцієнтом 1,84. Шанси словаків виграти гру оцінені коефіцієнтом 5,20. Коефіцієнт 3,40 на нічию.

Іспанія – Швеція

Центральним матчем 14 червня стане зустріч збірних Іспанії та Швеції у рамках 1-го туру групи E. Поєдинок відбудеться у Севільї на "Олімпійському стадіоні".

Стартовий свисток у гру пролунає о 22:00. Переглянути матч можна на каналах "Футбол 1" та "Футбол 2" та ТРК "Україна".

Букмекери називають Іспанію фаворитом гри, даючи на їх перемогу коефіцієнт 1,38. Якщо ж Швеція здійснить першу велику сенсацію та виграє гру – коефіцієнт 10. Нічию в поєдинку букмекери оцінили коефіцієнтом 4,90.