Англия – Хорватия: 16:00

Первым матчем Евро-2020 в воскресной программе станет встреча Англии и Хорватии в рамках 1-го тура группы D. Команды встретятся в Лондоне на стадионе "Уэмбли".

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Посмотреть матч можно на каналах "Футбол 1", "Футбол 2" и ТРК "Украина".

В букмекерской компании Favbet считают, что Англия выиграет матч. На победу "Трех львов" коэффициент 1,66.

Если же матч выиграет Хорватия – коэффициент 6,10. Ничью в матче букмекеры оценили коэффициентом 3,85.

Австрия – Северная Македония: 19:00

Первый матч в группе C, в которой выступает Украина, сыграют Австрия и Северная Македония. Команды встретятся в Бухаресте на "Арена Национале".

Посмотреть матч можно на каналах "Футбол 1" и "Футбол 2".

Букмекеры Favbet уверены в победе Австрии – коэффициент 1,83. На победу Северной Македонии букмекеры дают коэффициент 5,30 и 3,40 – на ничью.

Нидерланды – Украина: 22:00

В центральном матче дня в Амстердаме на "Йохан Кройфф Арена" встретятся Нидерланды и Украина.

Посмотреть матч можно на каналах "Футбол 1", "Футбол 2" и ТРК "Украина".

Фаворитом поединка является сборная Нидерландов. В букмекерской компании Favbet победу подопечных Франка де Бура оценили коэффициентом 1,66.

Букмекеры считают, что у команды Андрея Шевченко больше шансов взять одно очко, чем три. Коэффициент 4 на то, что матч завершится мировым. Если же Украина выиграет поединок – коэффициент 5,70.