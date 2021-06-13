Англія – Хорватія: 16:00

Першим матчем Євро-2020 у недільній програмі стане зустріч Англії та Хорватії у рамках 1-го туру групи D. Команди зустрінуться у Лондоні на стадіоні "Вемблі".

До теми Чи підтвердить Англія статус фаворита Євро-2020 в матчі проти Хорватії: прогноз

Переглянути матч можна на каналах "Футбол 1" та "Футбол 2" та ТРК "Україна".

У букмекерській компанії Favbet вважають, що Англія виграє матч. На перемогу "Трьох левів" коефіцієнт 1,66.

Якщо ж матч виграє Хорватія – коефіцієнт 6,10. Нічию в матчі букмекери оцінили коефіцієнтом 3,85.

Австрія – Північна Македонія: 19:00

Перший матч у групі C, в якій виступає Україна, зіграють Австрія та Північна Македонія. Команди зустрінуться у Бухаресті на "Арена Націонале".

Переглянути матч можна на каналах "Футбол 1" та "Футбол 2"

Букмекери Favbet впевнені у перемозі Австрії – коефіцієнт 1,83. На перемогу Північної Македонії букмекери дають коефіцієнт 5,30 і 3,40 – на нічию.

Нідерланди – Україна: 22:00

У центральному матчі дня в Амстердамі на "Йохан Кройфф Арена" зустрінуться Нідерланди та Україна.

Переглянути матч можна на каналах "Футбол 1" та "Футбол 2" та ТРК "Україна".

Фаворитом поєдинку є збірна Нідерландів. У букмекерській компанії Favbet перемогу підопічних Франка де Бура оцінили коефіцієнтом 1,66.

Букмекери вважають, що в команди Андрія Шевченка більше шансів взяти одне очко, аніж три. Коефіцієнт 4 на те, що матч завершиться мировою. Якщо ж Україна виграє поєдинок – коефіцієнт 5,70.