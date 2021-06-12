Расписание матчей Евро-2020: где смотреть поединки 12 июня

После того, как Турция и Италия открыли чемпионат Европы, Евро-2020 продолжится в субботу, 12 июня, матчами группы A и B.
Уэльс – Швейцария: 16:00
Сборные Уэльса и Швейцарии встретятся в Баку на "Олимпийском" стадионе в рамках группы A. Посмотреть матч можно на каналах "Футбол 1" и "Футбол 2".
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- Фаворитом игры букмекеры Favbet считают Швейцарию, победу которой оценивают коэффициентом 2,22. На победу валлийцев коэффициент 4 и 3,05 – на ничью.
Дания – Финляндия: 19:00
Дания, которая в девятый раз вышла на чемпионат Европы, в родном Копенгагене на стадионе "Паркен" примет Финляндию в группе B. Соперник Украины в отборе на ЧМ-2022 дебютирует на чемпионате Европы.
Посмотреть матч можно на каналах "Футбол 1" и "Футбол 2".
- Букмекеры Favbet считают Данию фаворитом игры. На их победу коэффициент 1,46. Победа финнов оценена коэффициентом 9,10, а ничья – 4,35.
Бельгия – Россия: 22:00
Бельгия и Россия встретятся в группе B в российском Санкт-Петербурге на одноименном стадионе. Бельгийцы никогда не проигрывали россиянам и второй раз подряд сыграют на Евро.
Посмотреть матч можно на каналах "Футбол 1" и "Футбол 2".
- Букмекеры оценили победу Бельгии коэффициентом 1,75. Шансы россиян получить 3 очка оценены коэффициентом 5,30. Ничья в игре – коэффициент 3,75.