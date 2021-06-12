Уельс – Швейцарія: 16:00

Збірні Уельсу та Швейцарії зустрінуться у Баку на "Олімпійському" стадіоні в рамках групи A. Переглянути матч можна на каналах "Футбол 1" та "Футбол 2".

До теми Уельс чи Швейцарія: хто здобуде перемогу в другому матчі Євро-2020

Фаворитом гри букмекери Favbet вважають Швейцарію, перемогу якої оцінюють коефіцієнтом 2,22. На звитягу валлійців коефіцієнт 4 та 3,05 – на нічию.

Данія – Фінляндія: 19:00

Данія, яка вдев'яте вийшла на чемпіонат Європи, у рідному Копенгагені на стадіоні "Паркен" прийме Фінляндію у групі B. Суперник України у відборі на ЧС-2022 дебютує на чемпіонаті Європи.

Переглянути матч можна на каналах "Футбол 1" та "Футбол 2".

Букмекери Favbet вважають Данію фаворитом гри. На їх перемогу коефіцієнт 1,46. Звитяга фінів оцінена коефіцієнтом 9,10, а нічия – 4,35.

Бельгія – Росія: 22:00

Бельгія та Росія зустрінуться у групі B у російському Санкт-Петербурзі на однойменному стадіоні. Бельгійці ніколи не програвали росіянам і вдруге поспіль зіграють на Євро.

Переглянути матч можна на каналах "Футбол 1" та "Футбол 2".