Расизм на матче Динамо – Ворскла: арбитр и делегат матча "не увидели" нарушений

Бразильский легионер Ворсклы Рангел заявил, что стал жертвой расизма в матче 14-го тура УПЛ против Динамо. Футболист убеждает, что слышал расистские выкрики с трибун и от одного из футболистов Динамо. Однако арбитр матча Юрий Иванов, похоже, не увидел нарушений.

Арбитр не внес в протокол записи о расизме

Контрольно-дисциплинарный комитет Украинской ассоциации футбола не планирует рассматривать вопрос о расизме на матче Динамо – Ворскла.

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Причина в том, что арбитр Иванов и делегат поединка Виктор Радушинский вроде бы не внесли в протокол записи о расизме в отношении Рангела.

Сообщается, что КДК может рассмотреть этот вопрос, если на него обратят внимание в Комитете этики и честной игры.

Что известно о расизме на матче Динамо – Ворскла