"Разговаривать уже бесполезно": в матче Серии А произошел громкий расистский скандал - видео

В субботу, 20 января, прошли очередные матчи итальянской Серии А. В одном из них Удинезе на своем поле принимал Милан.

Поединок закончился со счётом 2:3. Миланцы совершили камбек, отыгравшись с 2:1, благодаря голам Йовича и Окафора на 83-й и 93-й минутах соответственно.

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Матч был прерван из-за расизма

Однако на первое место в поединке вышла не интересная игра с драматической развязкой, а скандал из-за расовой принадлежности. Жертвой оскорбления со стороны болельщиков хозяев стал вратарь Милана Майк Меньян.

Это произошло на 33-й минуте встречи. Француз сначала не обращал на возгласы внимание, но когда они повторились, то просигнализировал главному арбитру о проблеме и решил уйти с поля, партнеры по команде сделали то же самое, через 10 минут игра все же возобновилась.

Смотрите видео с расистским скандалом во время матча Удинезе – Милан

После матча Майк Меньян рассказал, что там произошло и почему он решил покинуть поле.

Я пошел за мячом и услышал, как меня обозвали "обезьяной", но ничего не сказал. Потом это случилось снова, и я попросил скамейку запасных о помощи, а потом сказал, что так в футбол играть нельзя. Такое случается со мной не в первый раз. Об этих вещах нужно говорить.

Болельщик приходит на стадион, чтобы поболеть, возможно, посвистеть, но таких вещей в футболе быть не должно. Хотел бы я встретиться с теми, кто это сделал? Сейчас я не хочу ни с кем встречаться и говорить.

Против них должны быть применены жесткие санкции, потому что разговаривать уже бесполезно. Они должны сидеть дома и больше не приходить на стадион. Футбол прекрасен тем, что вы приходите на стадион со своими семьями, чтобы получить удовольствие", – заявил Меньян.

Отметим, что благодаря победе над Удинезе Милан закрепился на третьей позиции в турнирной таблице чемпионата Италии и приблизился к Интеру, который является лидером Серии А, на расстояние 6 очков. Свой следующий матч подопечные Пиоли сыграют 27 января против Болоньи.

Что известно о Майке Меньяне