"Разговаривать уже бесполезно": в матче Серии А произошел громкий расистский скандал - видео
Источник:Sky Sport
В субботу, 20 января, прошли очередные матчи итальянской Серии А. В одном из них Удинезе на своем поле принимал Милан.
Поединок закончился со счётом 2:3. Миланцы совершили камбек, отыгравшись с 2:1, благодаря голам Йовича и Окафора на 83-й и 93-й минутах соответственно.
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Матч был прерван из-за расизма
Однако на первое место в поединке вышла не интересная игра с драматической развязкой, а скандал из-за расовой принадлежности. Жертвой оскорбления со стороны болельщиков хозяев стал вратарь Милана Майк Меньян.
Это произошло на 33-й минуте встречи. Француз сначала не обращал на возгласы внимание, но когда они повторились, то просигнализировал главному арбитру о проблеме и решил уйти с поля, партнеры по команде сделали то же самое, через 10 минут игра все же возобновилась.
Смотрите видео с расистским скандалом во время матча Удинезе – Милан
После матча Майк Меньян рассказал, что там произошло и почему он решил покинуть поле.
Я пошел за мячом и услышал, как меня обозвали "обезьяной", но ничего не сказал. Потом это случилось снова, и я попросил скамейку запасных о помощи, а потом сказал, что так в футбол играть нельзя. Такое случается со мной не в первый раз. Об этих вещах нужно говорить.
Болельщик приходит на стадион, чтобы поболеть, возможно, посвистеть, но таких вещей в футболе быть не должно. Хотел бы я встретиться с теми, кто это сделал? Сейчас я не хочу ни с кем встречаться и говорить.
Против них должны быть применены жесткие санкции, потому что разговаривать уже бесполезно. Они должны сидеть дома и больше не приходить на стадион. Футбол прекрасен тем, что вы приходите на стадион со своими семьями, чтобы получить удовольствие", – заявил Меньян.
Отметим, что благодаря победе над Удинезе Милан закрепился на третьей позиции в турнирной таблице чемпионата Италии и приблизился к Интеру, который является лидером Серии А, на расстояние 6 очков. Свой следующий матч подопечные Пиоли сыграют 27 января против Болоньи.
Что известно о Майке Меньяне
- 28-летний француз является воспитанником ПСЖ, за который так и не дебютировал
- В 2015 году присоединился к Лиллю, в котором провел 6 сезонов в статусе основного вратаря и в кампании-2020/2021 сенсационно стал с "мастифами" чемпионом Франции
- После триумфального сезона перебрался в Милан, с которым сразу же завоевал чемпионство в Серии А
- За сборную Франции сыграл 13 матчей, является победителем Лиги наций
- Действующий контракт с Миланом действует до 30 июня 2026 года.