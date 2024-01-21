Поєдинок закінчився з рахунком 2:3. Міланці здійснили камбек, відігравшись із 2:1, завдяки голам Йовича та Окафора на 83-й і 93-й хвилинах відповідно.

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Матч було перервано через расизм

Проте на перше місце у поєдинку вийшла не цікава гра з драматичною розв'язкою, а скандал через расову приналежність. Жертвою образ із боку вболівальників господарів став воротар Мілана Майк Меньян.

Це сталося на 33-й хвилині зустрічі. Француз спочатку не звертав на вигуки увагу, але, коли вони повторилися, то просигналізував головному арбітру про проблему та вирішив піти з поля, партнери по команді зробили ж те саме, через 10 хвилин гра все ж таки відновилася.

Дивіться відео з расистським скандалом під час матчу Удінезе – Мілан

Після матчу Майк Меньян розповів, що ж там сталося і чому він вирішив покинути поле.

Я пішов за м'ячем і почув, як мене обізвали "мавпою", але нічого не сказав. Потім це трапилося знову, і я попросив лаву запасних про допомогу, а потім сказав, що так у футбол грати не можна. Таке трапляється зі мною не вперше. Про ці речі треба говорити.

Вболівальник приходить на стадіон, щоб повболівати, можливо, посвистіти, але таких речей у футболі бути не повинно. Чи хотів би я зустрітися з тими, хто це зробив? Зараз я не хочу ні з ким зустрічатися та говорити.

Проти них мають застосувати жорсткі санкції, тому що розмовляти вже марно. Вони мають сидіти вдома і більше не приходити на стадіон. Футбол прекрасний тим, що ви приходите на стадіон зі своїми сім'ями, щоб отримати задоволення", – заявив Меньян.

Зазначимо, що завдяки перемозі над Удінезе Мілан закріпився на третій позиції у турнірній таблиці чемпіонату Італії та наблизився до Інтера, який є лідером Серії А, на відстань 6 очок. Свій наступний матч підопічні Піолі зіграють 27 січня проти Болоньї.

Що відомо про Майка Меньяна