Сборная Англии потеряла забивного нападающего перед матчем против Украины

Сборная Англии внесла изменения в список вызванных игроков на матчи против Италии и Украины. Сразу трое игроков из-за повреждений не смогут сыграть в мартовских матчах за "трех львов".

Сборная Англии в марте 2023 года сыграет два официальных матча в отборе на Евро-2024. Сначала 23 марта англичане на выезде сыграют против сборной Италии. После этого 26 марта в Лондоне будут принимать сборную Украины.

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На эти два матча главный тренер сборной Англии Гарет Саутгейт вызвал 25 футболистов. Но уже после этого пришлось вносить изменения в заявку.

Из-за различных повреждений сборной Англии в этих матчах не смогут помочь вратарь Ник Поуп, полузащитник Мэйсон Маунт и форвард Маркус Рашфорд.

Стоит отметить, что Маунт из-за повреждений не играет с конца февраля 2023 года, и уже пропусти четыре матча Челси. В клубе заявили, что ему нужно время на восстановление.

В то же время, из этой тройки наиболее значительной может стать потеря именно Рашфорда. Ведь до этого нападающий находился в отличной форме. После чемпионата мира, где он забил три гола, игрок забивал за МЮ в семи матчах подряд. Он стал вторым игроком после Уэйна Руни, который забивал в шести матчах подряд на стадионе "Олд Траффорд".

В общей сложности по возвращении с ЧМ-2022 он забил 19 голов и отдал четыре результативных передачи в 25 матчах. В том числе он отличился в финале Кубка футбольной лиги, где МЮ одержал победу.

Тренерский штаб сборной Англии после потери сразу трех игроков решил в сборную вызвать только одного футболиста на замену – вратаря Фрейзера Форстера.