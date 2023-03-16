В марте "Три льва" сыграют два поединка: 23 числа подопечные Саутгейта сыграют против Италии, а через три дня на "Уэмбли" будут принимать сборную Украины. Наставник Англии определился с составом команды на ответственные матчи. Выбор главного тренера англичан оказался достаточно неожиданным.

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Выбор Саутгейта

Вне списка Саутгейта оказался целый ряд участников чемпионата мира-2022 в Катаре: Трент Александер-Арнольд, Конор Коуди, Бен Уайт, Рахим Стерлинг и Каллум Уилсон. Второй раз получил вызов форвард Брентфорда Айван Тони. Практически все футболисты представляют чемпионат Англии, только Джуд Беллингем играет в немецкой Бундеслиге.

Состав сборной Англии

Вратари: Джордан Пикфорд (Эвертон), Ник Поуп (Ньюкасл), Аарон Рамсдейл (Арсенал)

Джордан Пикфорд (Эвертон), Ник Поуп (Ньюкасл), Аарон Рамсдейл (Арсенал) Защитники: Бен Чилвелл, Рис Джеймс (оба – Челси), Эрик Даер (Тоттенгэм), Марк Гуэхи (Кристалл Пелас), Гарри Магвайр, Люк Шоу (оба – Манчестер Юнайтед), Джон Стоунз, Кайл Уокер (оба – Манчестер Сити), Киран (Ньюкасл)

Бен Чилвелл, Рис Джеймс (оба – Челси), Эрик Даер (Тоттенгэм), Марк Гуэхи (Кристалл Пелас), Гарри Магвайр, Люк Шоу (оба – Манчестер Юнайтед), Джон Стоунз, Кайл Уокер (оба – Манчестер Сити), Киран (Ньюкасл) Полузащитники: Деклан Райс (Вест Хэм), Келвин Филлипс (Манчестер Сити), Джордан Гендерсон (Ливерпуль), Мэйсон Маунт, Конор Галлахер (оба - Челси), Джуд Беллингем (Боруссия Дортмунд, Германия), Джеймс Мэддисон (Лестер);

Деклан Райс (Вест Хэм), Келвин Филлипс (Манчестер Сити), Джордан Гендерсон (Ливерпуль), Мэйсон Маунт, Конор Галлахер (оба - Челси), Джуд Беллингем (Боруссия Дортмунд, Германия), Джеймс Мэддисон (Лестер); Нападающие: Фил Фоден, Джек Грилиш (оба – Манчестер Сити), Гарри Кейн (Тоттенхэм), Маркус Рашфорд (Манчестер Юнайтед), Букайо Сака (Арсенал), Айван Тони (Брентфорд)

Напомним, что на Мундиале-2022 в Катаре сборная Англии прекратила выступления на стадии четвертьфинала. Подопечные Саутгейта уступили Франции со счетом 1:2. На Евро-2020 "Три льва" стали вице-чемпионами турнира, проиграв в финале по пенальти итальянцам. Именно против "Скуадры Адзурры" Англия начнет отбор к ЧЕ-2024.