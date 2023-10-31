Скрыл празднование от клуба: звезда МЮ устроил вечеринку после погрома от МанСити 0:3

Прошлый тур АПЛ принес болельщикам манчестерское дерби – Юнайтед против Сити. Принципиальный поединок закончился разгромом "красных дьяволов".

Мяч трижды влетел в ворота Андре Онана. Дубль в дерби Манчестера оформил норвежец Эрлинг Холланд и гол в активе Фила Фодена. МанСити разгромило на выезде МЮ 0:3. Игра "красных дьяволов" в последнее время вообще не поражает и не радует своих болельщиков.

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Поражение поражением, а день рождения по распорядку

После поединка разразился еще и скандал вокруг главной звезды МЮ Маркуса Рашфорда. Появилась информация, что сразу после состоявшегося 29 октября матча левый вингер устроил вечеринку в честь своего дня рождения. 31 октября футболист исполняется 26 лет.

Вместе с друзьями звездный игрок веселился на вечеринке даже после полуночи. Хотя уже утром Маркус должен был приехать на утреннюю тренировку "красных дьяволов". Рашфорд прибыл за тренировочную базу без опозданий даже после того, как попраздновал ночью в ночном клубе.

О его походе в ночное заведение в клубе ничего не знали. Пока нет никакой реакции тренерского штаба на такой поступок Рашфорда, который, несмотря на празднование, не пропустил тренировку команды.

Впоследствии издание Daili Mail сообщила, что закрытая вечеринка по случаю дня рождения Рашфорда закончилась в 03:30 ночи. Хотя не исключено, что сам футболист покинул празднование раньше его финала.

Также отмечается, что на празднование Маркуса был приглашен другой футболист МЮ Тайрелл Маласия.

Уже 1 ноября МЮ проведет матч 1/8 финала Кубка Английской Лиги против Ньюкасла. Начало в 22:15 (по киевскому времени).

Подопечные Эрика тен Гага после 10 туров идут только на 8-й позиции в турнирной таблице АПЛ, набрав 15 баллов.