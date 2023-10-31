М'яч тричі влетів у ворота Андре Онана. Дубль у дербі Манчестера оформив норвежець Ерлінг Голанд та гол в активі Філа Фодена. МанСіті розгромило на виїзді МЮ 0:3. Гра "червоних дияволів" останнім часом взагалі не вражає та не тішить своїх уболівальників.

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Поразка поразкою, а день народження за розпорядком

Після поєдинку спалахнув ще й скандал навколо головної зірки МЮ Маркуса Рашфорда. З'явилась інформація, що одразу після матчу, який відбувся 29 жовтня, лівий вінгер влаштував вечірку на честь свого дня народження. 31 жовтня футболісту виповнюється 26 років.

Разом із друзями зірковий гравець веселився на вечірці вже навіть після опівночі. Хоча вже вранці Маркус повинен був приїхати на ранкове тренування "червоних дияволів". Рашфорд прибув за тренувальну базу без запізнень навіть після того, як посвяткував вночі у нічному клубі.

Про його похід у нічний заклад у клубі нічого не знали. Наразі немає жодної реакції тренерського штабу на такий вчинок Рашфорда, який попри святкування не пропустив тренування команди.

Згодом видання Daili Mail повідомило, що закрита вечірка з нагоди дня народження Рашфорда закінчилась о 03:30 ночі. Хоча не виключено, що сам футболіст покинув святкування раніше його фіналу.

Також зазначається, що на святкування Маркуса був запрошений інший футболіст МЮ Тайрелл Маласія.

Відзначимо. Вже 1 листопада МЮ проведе матч 1/8 фіналу Кубка англійської ліги проти Ньюкасла. Початок о 22:15 (за київським часом).

Підопічні Еріка тен Гага після 10-ти турів йдуть лише на 8-й позиції у турнірній таблиці АПЛ, набравши 15 балів.