Луческу: Футбол во время пандемии очень помог

Главный тренер киевского Динамо Мирча Луческу выступил за продолжение футбола в Украине. Он верит, что игра любимых команд подарит украинцам надежду.

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Сложный момент, но мы должны сделать все, чтобы дать надежду. Футбол во время пандемии очень помог.

Сейчас война... Рано или поздно она закончится. Но футбол должен продолжаться для людей, для игроков, для всех. Футбол не может быть просто тренировкой,

– сказал Луческу.

27 мая руководство украинской Премьер-лиги и представители клубов провели собрание по проведению сезона-2022/2023.

Главное заключение этого собрания – футбола во время войны в Украине быть. окончательное решение о новом сезоне чемпионата Украины будет принято впоследствии.

Следующий сезон УПЛ может состояться в Украине

О том, что следующий сезон УПЛ скорее всего состоится в Украине, рассказал журналист телеканалов "Футбол 1/2/3" Игорь Бурбас.

По его словам, рассматривают два варианта проведения чемпионата:

играть только в Киеве, потому что столица лучше других городов защищена от ракетных ударов. Матчи готовы принять следующие стадионы: НСК "Олимпийский", Динамо имени Лобановского, "Оболонь-Арена", имени Банникова, а также арены Левого Берега и Колоса.

играть только на западе Украины. Там стадионов, соответствующих нормам, еще больше: 3 во Львове, 2 в Ужгороде, по одному в Тернополе и Черновцах. Может быть, и Луцк будет готов к таким матчам.

Он заверил, что это распоряжение президента Украины Владимира Зеленского, который не собирается делать исключения по выезду за границу.

Старт чемпионата ориентировочно состоится в августе. Если отработают механизм и будут время для полноценного собрания – в конце июля.

Турнир будет проходить без болельщиков.