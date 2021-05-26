У Рамоса есть шанс сыграть на Евро-2020
35-летний защитник Реала Серхио Рамос восстановился от травмы, которая беспокоила его на протяжении всего сезона. Сейчас футболист уже готов вернуться на футбольное поле.
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24 мая тренерский штаб сборной Испании объявил заявку сборной на чемпионат Европы. Главный тренер Луис Энрике оставил вне заявки Серхио Рамоса и еще одного защитника "Королевского клуба" Дани Карвахаля. Аргументировал свой выбор наставник тем, что оба футболиста имеют повреждения.
Рамос еще имеет надежду увидеть свою фамилию в заявке на чемпионат Европы-2020. Защитник болезненно отреагировал на такое решение Энрике и пожелал успехов команде. Однако после разговора клубных врачей Реала и сборной Испании лидер команды все еще может быть добавлен в список футболистов, которые поедут на Евро. В заявке команды еще есть два вакантных места.
- В этом сезоне Серхио отыграл за "сливочных" 21 матч, в которых забил 4 гола и отдал один ассист. В футболке национальной команды за всю карьеру провел 180 матчей. За сыгранное время отметился 23 результативными выстрелами.
- Сборная Испании на Евро-2020 попала в группу E. Соперниками "фурии роха" стали сборные Швеции, Польши и Словакии.
- Все матчи этой группы должны были состояться в испанском Бильбао. Но этот город не смог соблюсти требования УЕФА относительно количества болельщиков на трибунах. Поэтому матчи перенесли в другой испанский город – Севилья.