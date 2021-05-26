У Рамоса є шанс зіграти на Євро-2020

35-річний захисник Реала Серхіо Рамос відновився від травми, яка турбувала його протягом усього сезону. Зараз футболіст вже готовий повернутись на футбольне поле.

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24 травня тренерський штаб збірної Іспанії оголосив заявку збірної на чемпіонат Європи. Головний тренер Луїс Енріке залишив поза заявкою Серхіо Рамоса та ще одного захисника "Королівського клубу" Дані Карвахаля. Аргументував свій вибір наставник тим, що обидва футболісти мають пошкодження.

Рамос ще має надію побачити своє прізвище у заявці на чемпіонат Європи-2020. Захисник боляче відреагував на таке рішення Енріке та побажав успіхів команді. Однак після розмови клубних лікарів Реала та збірної Іспанії лідер команди все ще може бути доданий у список футболістів, які поїдуть на Євро. У заявці команди ще є два вакантних місця.