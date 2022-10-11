Рамоса могут дисквалифицировать на 7 матчей из-за позорного отношения к арбитру

Защитник ПСЖ Серхио Рамос может получить серьезную дисквалификацию. Футболиста накажут за его поведение в матче Лиги 1 с Реймсом.

Серхио Рамосу грозит длительная дисквалификация. В матче с Реймсом он оскорбил судью.

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Наказание для футболиста еще не выбрали

36-летний испанский защитник был изъят в игре с Реймсом. На 41-й минуте Рамос пытался опротестовать решение главного арбитра матча Пьера Гэллуста, за что получил предупреждение. После этого футболист не перестал спорить с арбитром, за что получил красную карточку и покинул поле.

Через минуту желтую карточку за споры с судьей также получил полузащитник парижан Марко Верратти.

В послематчевом отчете судья отметки об оскорблении не сделал.

По информации СМИ, арбитр встречи в своем отчете после матча отметил, что Рамос протестовал против его решений, однако он не сделал отметки об оскорблении.

Благодаря кадрам телеканала, транслировавшего матч, удалось установить, что Рамос сказал в адрес судьи "puta madre" (урод).

За агрессивное поведение Рамосу грозит дисквалификация на срок от 2 до 7 матчей. Заседание дисциплинарного комитета состоится 12 октября.