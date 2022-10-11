Серхіо Рамосу загрожує тривала дискваліфікація. У матчі з Реймсом він образив суддю.

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Покарання для футболіста ще не обрали

36-річний іспанський захисник був вилучений у грі з Реймсом. На 41-й хвилині Рамос намагався опротестувати рішення головного арбітра матчу П'єра Геллуста, за що отримав попередження. Після цього футболіст не перестав сперечатися з арбітром, за що отримав червону картку та залишив поле.

За хвилину жовту картку за суперечки з суддею також отримав півзахисник парижан Марко Верратті.

У післяматчевому звіті суддя позначки про образу не зробив.

За інформацією ЗМІ, арбітр зустрічі у своєму звіті після матчу зазначив, що Рамос протестував проти його рішень, проте він не зробив позначки про образу.

Завдяки кадрам телеканалу, який транслював матч, вдалося встановити, що Рамос сказав на адресу судді "puta madre" (виродок).

До слова. За агресивну поведінку Рамосу загрожує дискваліфікація терміном від 2 до 7 матчів. Засідання дисциплінарного комітету відбудеться 12 жовтня.