Рамос ведет себя высокомерно

В ПСЖ недовольны поведением бывшего защитника мадридского Реала Серхио Рамоса. Испанец присоединился к ПСЖ летом как свободный агент.

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Источники во французской команде утверждают, что Рамос ведет себя высокомерно в отношении персонала клуба.

В ПСЖ не планируют мириться с подобным поведением защитника. Если Рамос не изменит своего отношения к делу, то главный тренер Маурисио Почеттино не гарантирует ему места в стартовом составе команды.