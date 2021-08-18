Рамос ведет себя высокомерно
В ПСЖ недовольны поведением бывшего защитника мадридского Реала Серхио Рамоса. Испанец присоединился к ПСЖ летом как свободный агент.
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Источники во французской команде утверждают, что Рамос ведет себя высокомерно в отношении персонала клуба.
В ПСЖ не планируют мириться с подобным поведением защитника. Если Рамос не изменит своего отношения к делу, то главный тренер Маурисио Почеттино не гарантирует ему места в стартовом составе команды.
- Серхио Рамос до сих пор не дебютировал за ПСЖ. Игрок сборной Испании продолжает набирать форму после травмы.
- Также не дебютировал за французов экс-игрок каталонской Барселоны Лионель Месси.
- Его первого матча в футболке ПСЖ ожидают в конце августа. Месси тоже продолжает набирать форму.