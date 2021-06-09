Рамос хочет остаться в Мадриде: Реал выбросит капитана за дверь

Эпопея продления контракта Серхио Рамоса с Реалом близка к завершению. В "Королевском клубе" готовят прощальную церемонию.
Реал избавится от лидера обороны
Защитник сборной Испании Серхио Рамос не хочет покидать мадридскую команду. Лидер обороны и капитан пытается договориться о еще одной встрече с президентом Реала Флорентино Пересом.
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Рамос готов принять любые условия клуба. Хотя до сих пор футболист несколько раз отклонял предложение "сливочных" о продлении контракта. Теперь мнение игрока кардинально изменилось. Серхио хочет завершить футбольную карьеру именно в Мадриде. На это есть две причины – назначение Карло Анчелотти на пост главного тренера Реала и продление соглашений с его друзьями Лукой Модричем и Лукасом Васкесом.
Почему Рамос отклонял предложение "Королевского клуба"? Все потому, что клуб из столицы Испании предлагал футболисту контракт на один год с уменьшением зарплаты на 10%. Серхио же хотел поставить подпись под 2-летним соглашением. Такие отказы защитника испортили отношения с руководством клуба, которое готовит прощальную церемонию испанском игроку. Теперь будущее Рамоса не будет зависеть только от защитника.
- Соглашение Рамоса с Реалом рассчитано до конца июня 2021 года. В сезоне-2020/2021 Серхио провел за "сливочных" 21 матч, в которых забил 4 гола и отдал одну голевую передачу. Серхио пропустит Евро-2020 из-за травмы.
- Защитник выступает за мадридцев с далекого 2005 года. Летом 2015 года Рамос стал капитаном "сливочных".