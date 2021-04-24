Четвертая смертельная авария за 26-летнюю историю гонки

В пятницу, 23 апреля, в австралийском ралли в роковую аварию попал 68-летний гонщик Шейн Невин. Его штурман получил травмы.

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В субботу, 24 апреля, организаторы ралли "Тарга Тасмания" сообщили о второй трагедии за последнее время.

Авария произошла в 11:45 по местному времени. В результате инцидента погибли пилот и штурман. Пока имена погибших не называются.

Полиция Тасмании подтвердила информацию, что в субботней аварии погибли два человека.

Субботний случай стал четвертой смертельной аварией за 26-летнюю историю гонки.

"Тарга Тасмания" – это раллийное мероприятие, основанное на гудронированном шоссе, которое ежегодно проводится в островном штате Тасмания с 1992 года.