Польский клуб украинца отметил гол оккупантским символом "Z" на видео: демонстративное фото

Во вторник, 18 июля, польский Ракув сыграл ответный матч против Флоры в первом круге квалификации Лиги чемпионов. Поляки разгромили соперника, но серьезно сконфузились во время эмоций радости.

Вторая встреча между этими клубами закончилась со счётом 0:3. Дубль за польский коллектив оформил Лукаш Зволинский, также голом отличился Яннис Папаниколау. На 68-й минуте на поле в составе Ракува появился украинский Владислав Кочергин.

Стоит увидеть В США курьезно перепутали чемпионов мира во время презентации звездного новичка клуба Кривцова

Клуб опозорился, но исправил свою ошибку

Прессслужба польского клуба решила поздравить автора дубль оригинальным видео, напоминавшим оккупантский стиль.

На видео появилась фотография Зволинского, а впереди него большая буква Z – первая фамилия футболиста и его прозвища в команде "Zwolak".

Саму публикацию в Ракуве подписали очень кратко: "Знак качества". И здесь была буква Z. Болельщики клуба не ценили такую фантазию прессслужбы и провели аналогию с оккупантским символом, которым россияне обозначают свою технику, которая едет разрушать Украину.

Такая критика фанатов была услышана. В польском клубе сразу убрали пост со страницы.

В Ракове объяснили, что не имели целью ничего враждебного, которое символизировало бы вторжение России в Украину. Ведь у этой буквы много значений, но сейчас она больше ассоциируется с оккупантом, напавшим на Украину.

В клубе просили прощения и признали свою ошибку.



Фейл от Ракува / Фото из твиттера польского клуба

В позиции поляков даже не следует сомневаться. Эта страна является крупным союзником Украины в войне против России. Это просто неудачный поток фантазии работников соцсетей польского Ракува.

Отметим, что Ракув продолжает свой путь в Лиге чемпионов. По итогам двух матчей счет встречи Флора – Ракув составлял 0:4 в пользу поляков. Ведь в первом поединке Ракув минимально дома обыграл эстонского соперника.