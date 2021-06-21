С Ракицким и Милевским: Ярмоленко назвал команду мечты

Капитан сборной Украины Андрей Ярмоленко составил команду мечты среди футболистов, с которыми играл вместе.

Примечательно, что в список Ярмоленко попал экс-защитник Шахтера Ярослав Ракицкий, с которым Андрей раньше выступал за сборную Украины.

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В воротах Александр Шовковский. Правый защитник – Данило Силва, хотя я играл с Пищеком, Федецким и Морозюком, которые обидятся на меня. Центральные защитники – Хачериди времен, когда Динамо играло против Эвертона, и Ракицкий. Левый защитник – Рафаэль Геррейро. Слава Шевчук, извини, но не ты (смеется),

– сказал Ярмоленко.

Кроме того, Андрей не упустил возможности подколоть своего друга Сергея Сидорчука.

"Сидорчук в центре полузащиты? Он даже бы в дубле у меня не играл (смеется). Пусть будут Деклан Райс и Роман Еременко. Слева поставим Марко Ройса, справа Пьер-Эмерик Обамеянг. Нападающие. Андрей Шевченко. Хотя я играл с ним , когда он уже не был на пике. А что не поставить Артема Милевского, когда он Спартак обыгрывал в одиночку?", – подытожил Ямоленко.

Команда мечты Андрея Ярмоленко

Голкипер Александр Шовковский (Динамо).

Защитники: Данило Силва (Динамо), Евгений Хачериди (Динамо Киев), Ярослав Ракицкий (сборная Украины), Рафаэл Геррейро (Боруссия Д).

Полузащитники: Роман Еременко (Динамо), Деклан Райс (Вест Хэм), Марко Ройс (Боруссия Д), Пьер-Эмерик Обамеянг (Боруссия Д).

Нападающие: Артем Милевский (Динамо), Андрей Шевченко (Динамо Киев).