Примечательно, что в список Ярмоленко попал экс-защитник Шахтера Ярослав Ракицкий, с которым Андрей раньше выступал за сборную Украины.
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В воротах Александр Шовковский. Правый защитник – Данило Силва, хотя я играл с Пищеком, Федецким и Морозюком, которые обидятся на меня. Центральные защитники – Хачериди времен, когда Динамо играло против Эвертона, и Ракицкий. Левый защитник – Рафаэль Геррейро. Слава Шевчук, извини, но не ты (смеется),
– сказал Ярмоленко.
Кроме того, Андрей не упустил возможности подколоть своего друга Сергея Сидорчука.
"Сидорчук в центре полузащиты? Он даже бы в дубле у меня не играл (смеется). Пусть будут Деклан Райс и Роман Еременко. Слева поставим Марко Ройса, справа Пьер-Эмерик Обамеянг. Нападающие. Андрей Шевченко. Хотя я играл с ним , когда он уже не был на пике. А что не поставить Артема Милевского, когда он Спартак обыгрывал в одиночку?", – подытожил Ямоленко.
Команда мечты Андрея Ярмоленко
Голкипер Александр Шовковский (Динамо).
Защитники: Данило Силва (Динамо), Евгений Хачериди (Динамо Киев), Ярослав Ракицкий (сборная Украины), Рафаэл Геррейро (Боруссия Д).
Полузащитники: Роман Еременко (Динамо), Деклан Райс (Вест Хэм), Марко Ройс (Боруссия Д), Пьер-Эмерик Обамеянг (Боруссия Д).
Нападающие: Артем Милевский (Динамо), Андрей Шевченко (Динамо Киев).