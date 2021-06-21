Примітно, що до списку Ярмоленко потрапив ексзахисник Шахтаря Ярослав Ракіцький, з яким Андрій раніше виступав за збірну України.

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У воротах Олександр Шовковський. Правий захисник – Даніло Сілва, хоча я грав з Піщеком, Федецьким і Морозюком, які образяться на мене. Центральні захисники – Хачеріді часів, коли Динамо грало проти Евертона, і Ракіцький. Лівий захисник – Рафаель Геррейро. Слава Шевчук, вибач, але не ти (сміється),

– сказав Ярмоленко.

Крім того, Андрій не упустив можливості підколоти свого друга Сергія Сидорчука.

"Сидорчук в центрі півзахисту? Він навіть б в дублі у мене не грав (сміється). Нехай будуть Деклан Райс і Роман Єрьоменко. Зліва поставимо Марко Ройса, праворуч П'єр-Емерік Обамеянг. Нападники. Андрій Шевченко. Хоча я грав з ним, коли він вже не був на піку. А що не поставити Артема Мілевського, коли він Спартак обігравав поодинці?", – підсумував Ямоленко.

Команда мрії Андрія Ярмоленка

Голкіпер: Олександр Шовковський (Динамо).

Захисники: Данілу Сілва (Динамо), Євген Хачеріді (Динамо), Ярослав Ракицький (збірна України), Рафаел Геррейро (Борусія Д).

Півзахисники: Роман Єрьоменко (Динамо), Деклан Райс (Вест Хем), Марко Ройс (Борусія Д), П'єр-Емерік Обамеянг (Борусія Д).

Нападники: Артем Мілевський (Динамо), Андрій Шевченко (Динамо).