Ракицкий близок к тому, чтобы перейти в новый клуб
14 марта 2022 , 21:36Читати новину українською
Источник:Hurriyet
Центральный защитник Ярослав Ракицкий, две недели назад разорвавший контракт с российским Зенитом, близок к тому, чтобы найти новый клуб в карьере.
После вторжения войск РФ в Украину Ярослав Ракицкий решил покинуть Зенит. Также Центрбек несколько раз выразил поддержку Украине.
К слову Я желаю добра и мира моей свободолюбивой Украине, – прозрение Ракицкого
В настоящее время украинец находится в Стамбуле и ведет переговоры о присоединении к Истанбулу Башакшехира.
Ожидается, что соглашение сторонам удастся договориться в ближайшем будущем, после чего Ракицкий будет официально представлен новичком чемпиона Турции-2019/20.
Что известно о Ракицком в Зените
- Ярослав Ракицкий выступает за Зенит с 28 января 2019 года. В составе клуба он провел 108 игр, в которых забил 7 мячей.
- С петербургской командой он трижды выигрывал чемпионат России, один раз побеждал в Кубке страны, и еще дважды боролся за Суперкубок.