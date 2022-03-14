Ракицкий близок к тому, чтобы перейти в новый клуб

Центральный защитник Ярослав Ракицкий, две недели назад разорвавший контракт с российским Зенитом, близок к тому, чтобы найти новый клуб в карьере.

После вторжения войск РФ в Украину Ярослав Ракицкий решил покинуть Зенит. Также Центрбек несколько раз выразил поддержку Украине.

К слову Я желаю добра и мира моей свободолюбивой Украине, – прозрение Ракицкого

В настоящее время украинец находится в Стамбуле и ведет переговоры о присоединении к Истанбулу Башакшехира.

Ожидается, что соглашение сторонам удастся договориться в ближайшем будущем, после чего Ракицкий будет официально представлен новичком чемпиона Турции-2019/20.

Что известно о Ракицком в Зените