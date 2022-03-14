Після вторгнення військ РФ в Україну, Ярослав Ракіцький вирішив залишити Зеніт. Також центрбек кілька разів висловив підтримку Україні.

До слова Я бажаю добра та миру моїй волелюбній Україні, – прозріння Ракіцького

Наразі українець перебуває у Стамбулі та веде переговори про приєднання до Істанбул Башакшехіра.

Очікується, що про угоду сторонам вдасться домовитись у найближчому майбутньому, після чого Ракіцький буде офіційно представлений новачком чемпіона Туреччини-2019/20.

Що відомо про Ракіцького в Зеніті