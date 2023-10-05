Вдень 5 жовтня Росія завдала ракетного удару по невеличкому селу Гроза на Харківщині. Представники спорту України відреагували на кривавий злочин російської армії, повідомляє 24 Канал.

До теми Майже половину села вбили одним ударом: з-під завалів на Харківщині дістали вже 59 людей

Свідомий теракт Росії

У кафе-магазині села Гроза були поминки за загиблим військовим. Росіяни ракетою "Іскандер" вдарили по цивільному об'єкту, в якому знаходили звичайні люди, в тому числі діти. Терористична атака забрала життя 59 людей.

На обстріл кафе-магазину у Куп'янському районі відреагували в київському Динамо.

Щонайменше 50 людей загинули, коли російська ракета потрапила до місцевої продуктової крамниці-кави на Харківщині. Серед них і 6-річний хлопчик. Зупиніть геноцид!,

– йдеться в заяві столичного клубу.

Динамо відреагувало на трагедію у Грозі / instagram.com/fc_dynamo_kyiv

Донецький Шахтар дізнався про трагедію на Харківщині, коли команда поверталася додому з матчу Ліги чемпіонів проти Антверпена.

"Повертаючись до України після перемоги в матчі Ліги чемпіонів, дізнаємося жахливі новини. Російські окупанти завдали ракетного удару по кафе та продуктовому магазину в селі Гроза Куп’янського району Харківської області.

Наразі відомо про 49 загиблих...

Ми повинні кричати про це на весь світ, аби люди не забували, що зараз Росія продовжує нищити мирне населення України", – закликали в донецькому клубі.

Росія продовжує нищити населення України / ФК Шахтар

Також не залишилася осторонь трагедії Українська асоціація футболу (УАФ).

"Сьогодні вдень рашисти завдали терористичний удар по селу Гроза Купʼянського району, що на Харківщині.

Ракета влучила у звичайний продуктовий магазин, це абсолютно свідомий теракт. Станом на 16.00 загинуло вже 49 людей...

Серед завалів знайшли загиблого шестирічного хлопчика, а також поранену дівчинку", – йдеться в заяві УАФ.

Свідомий теракт Росії / УАФ

Українська фехтувальниця Ольга Харлан опублікувала відео жахливих руйнувань на Харківщині та висловила співчуття жителям села Гроза.

Допис Ольга Харлан / instagram.com/olgakharlan

Колишня перша ракетка України Сергій Стаховський, який боронить Батьківщину від загарбників, зробив допис у соціальній мережі.

"Сьогодні росія розбомбила цивільних людей… ще 50 вбитих", – написав Стаховський.

Росія нищить населення України / instagram.com/stako_s

Зазначимо, що через обстріл села Гроза в Харківській області оголосили триденну жалобу. Вона триватиме від 6 до 8 жовтня.

Редакція 24 Каналу висловлює співчуття рідним та близьким загиблих. Вічна пам'ять усім, чиї життя забрали російські загарбники.