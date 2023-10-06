В результате ракетной атаки России по Харькову пострадал офис Металлиста 1925

В пятницу, 6 октября, террористы Российской Федерации нанесли ракетный удар по центру Харькова. В результате попадания вражеской ракеты пострадало здание офиса клуба УПЛ.

Ранним утром 6 октября российские войска атаковали ракетами мирный Харьков. Значительные разрушения получили дома в центре города, под завалами которых оказались люди.

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От террористической атаки серьезно пострадал клубный офис Металлиста 1925. К счастью, к моменту обстрела в здании не было сотрудников клуба. В результате взрыва были выбиты окна и повреждена мебель внутри здания.

Напомним, что в прошлом году российские войска нанесли большой урон клубной базе Металлиста 1925. Благодаря усилиям клуба удалось восстановить футбольное поле и помещения. И вот теперь снова террористы бьют по гражданским объектам.

Отметим, что 3 октября первая команда Металлиста 1925 в полном составе впервые посетила Харьков. Игроки, тренерский штаб и персонал попобывали на стадионе, в клубной академии и прогулялись по городу.

Из-за постоянной опасности ракетных обстрелов Металлист 1925 вынужден проводить домашние матчи в Киеве. Свой следующий поединок харьковчане проведут 8 октября против Оболони.

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