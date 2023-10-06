Рано вранці 6 жовтня російські війська атакували ракетами мирний Харків. Значних руйнувань зазнали будинки в центрі міста, під завалами яких опинилися люди.

До теми Росія вдарила по центру Харкова: тривоги в місті не було

Черговий злочин Росії

Від терористичної атаки серйозно постраждав клубний офіс Металіста 1925. На щастя, на момент обстрілу в будівлі не було співробітників клубу. Внаслідок вибуху були вибиті вікна та пошкоджені меблі в середині будівлі.

Нагадаємо, що торік російські війська завдали великої шкоди клубній базі Металіста 1925. Завдяки зусиллям клубу вдалося відновити футбольне поле та приміщенні. І от тепер знову терористи б'ють по цивільних об'єктах.

Зазначимо, що 3 жовтня перша команда Металіста 1925 в повному складі вперше відвідала Харків. Гравці, тренерський штаб та персонал побували на стадіоні, в клубній академії та прогулялися містом.

Через постійну небезпеку ракетних обстрілів Металіст 1925 змушений проводити домашні матчі у Києві. Свій наступний поєдинок харків'яни проведуть 8 жовтня проти Оболоні.

Що відомо про ракетний обстріл Харкова