Рано вранці 6 жовтня російські війська атакували ракетами мирний Харків. Значних руйнувань зазнали будинки в центрі міста, під завалами яких опинилися люди.
До теми Росія вдарила по центру Харкова: тривоги в місті не було
Черговий злочин Росії
Від терористичної атаки серйозно постраждав клубний офіс Металіста 1925. На щастя, на момент обстрілу в будівлі не було співробітників клубу. Внаслідок вибуху були вибиті вікна та пошкоджені меблі в середині будівлі.
Нагадаємо, що торік російські війська завдали великої шкоди клубній базі Металіста 1925. Завдяки зусиллям клубу вдалося відновити футбольне поле та приміщенні. І от тепер знову терористи б'ють по цивільних об'єктах.
Зазначимо, що 3 жовтня перша команда Металіста 1925 в повному складі вперше відвідала Харків. Гравці, тренерський штаб та персонал побували на стадіоні, в клубній академії та прогулялися містом.
Через постійну небезпеку ракетних обстрілів Металіст 1925 змушений проводити домашні матчі у Києві. Свій наступний поєдинок харків'яни проведуть 8 жовтня проти Оболоні.
Що відомо про ракетний обстріл Харкова
- Близько 6:45 в Харкові пролунали перші вибухи. Повітряна тривога була оголошена лише через кілька хвилин. Люди навіть не встигли потрапити до бомбосховищ.
- Російські терористи застосували ракети "Іскандер" з території Білгородської області.
- Внаслідок атаки постраждали близько 30 людей, в тому числі 11-місячна дитина.
- На жаль, під завалами загинули дві людини – 10-річний хлопчик та 68-річна жінка.