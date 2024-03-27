Российская ракета разрушила общежитие спортивного колледжа в Харькове: фото

Российские захватчики продолжают терроризировать украинские города. Очередному ракетному удару подвергся город Харьков.

Во вторник, 26 марта, российские террористы обстреляли Харьков. Вражеская ракета попала в общежитие спортивного колледжа. Об этом сообщил руководитель следственного управления полиции региона Сергей Болвинов.

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Очередное преступление российской армии

В результате взрыва турбореактивной ракеты X-35У была разрушена крыша и перекрытия между верхними этажами здания. Поблизости не было ни одного военного объекта. Поэтому россияне целенаправленно уничтожают гражданскую инфраструктуру.

"Ракету Х-35у выпустили по Харькову, один человек пострадал. Попали в общежитие спортивного колледжа. После мощного взрыва разрушена крыша и перекрытия между верхними этажами. Пострадал один человек, он гражданский - ни одного военного или военной техники на месте попадания не было. Мы уже изъяли обломки этой ракеты и документируем все доказательства военного преступления россиян", – говорится в сообщении Болвинова.

Последствия обстрела по общежитию спортивного колледжа / фейсбук С.Болвинова

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