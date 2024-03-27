Российская ракета разрушила общежитие спортивного колледжа в Харькове: фото
Источник:Сергей Болвинов
Российские захватчики продолжают терроризировать украинские города. Очередному ракетному удару подвергся город Харьков.
Во вторник, 26 марта, российские террористы обстреляли Харьков. Вражеская ракета попала в общежитие спортивного колледжа. Об этом сообщил руководитель следственного управления полиции региона Сергей Болвинов.
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Очередное преступление российской армии
В результате взрыва турбореактивной ракеты X-35У была разрушена крыша и перекрытия между верхними этажами здания. Поблизости не было ни одного военного объекта. Поэтому россияне целенаправленно уничтожают гражданскую инфраструктуру.
"Ракету Х-35у выпустили по Харькову, один человек пострадал. Попали в общежитие спортивного колледжа. После мощного взрыва разрушена крыша и перекрытия между верхними этажами. Пострадал один человек, он гражданский - ни одного военного или военной техники на месте попадания не было. Мы уже изъяли обломки этой ракеты и документируем все доказательства военного преступления россиян", – говорится в сообщении Болвинова.
Последствия обстрела по общежитию спортивного колледжа / фейсбук С.Болвинова
Массированные удары по Харькову: что известно
- Российские захватчики ракетными ударами разрушают гражданскую инфраструктуру. 22 марта оккупанты обстреляли объекты энергетической инфраструктуры. В результате город остался без света, тепла и воды.
- Террор города продолжился в последующие дни. 23 марта после удара беспилотниками произошел пожар на коммунальном предприятии.
- Днем 27 марта российская авиация сбросила на Харьков КАБы. По меньшей мере, 14 многоэтажных домов были повреждены. Есть раненые и погибшие.