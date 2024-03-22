"Эту нечисть нужно уничтожать": реакция Пидручного на варварские обстрелы России по Украине

Российская армия в ночь на 22 марта нанесла самую массовую атаку по энергосистеме Украины. Вследствие разрушений критической инфраструктуры тысячи людей остались без света.

Российские оккупанты целенаправленно ударили баллистикой по объектам энергетической инфраструктуры Украины. Значительных разрушений испытала Днепровская ГЭС, куда было два прямых попадания.

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Пидручный: Украинцы забыли значение слов "безопасная ночь"

Из-за значительных повреждений перебои с электричеством были в Харьковской, Одесской, Хмельницкой и Днепропетровской областях.

На варварскую атаку россиян отреагировал капитан сборной Украины по биатлону Дмитрий Пидручный. Он опубликовал красноречивые кадры с последствиями ужасного обстрела, а также призвал мобилизоваться вокруг помощи ВСУ. Дмитрий опубликовал реквизиты сбора для наших воинов.

Мир, у вас была безопасная ночь? Украинцы забыли значение слов "безопасная ночь". Это самая большая ракетная атака на энергосистему Украины. Эту нечисть надо уничтожать,

– написал Пидручный.

Реакция Пидручного на массированный обстрел / скриншот

Пидручный призвал поддержать сбор для ВСУ / скриншот

Отметим, что сейчас самая сложная ситуация в Харькове. В результате массированного обстрела город был полностью обесточен. Из-за перебоев с электроснабжением оповещение о воздушной тревоге осуществляется громкоговорителями.