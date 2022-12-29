"Мерзкий народ, который хуже фашистов": экс-игрок сборной Украины – о ракетных атаках 29 декабря
Источник:телеграмм-канал "Кукушка кует"
Известный футболист и волонтер Роман Зозуля в очередной раз выразил свою ярость по отношению к российским оккупантам. Воспитанник Динамо отметил прекрасную работу украинской ПВО.
Украинские спортсмены массово сплотились вокруг помощи сразу после начала полномасштабной войны. Кто отправился на фронт защищать родную землю от оккупантов, другие оказывают гуманитарную и финансовую помощь.
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Активно поддерживает Родину и эксфутболист сборной Украины Роман Зозуля. Нападающий Райо Махадаонда постоянно собирает средства для бойцов ВСУ и регулярно постит свои мысли о войне в соцсетях.
Так, Роман выразил свое отношение к российским захватчикам после массированной ракетной и дроновой атаки 29 декабря. Воспитанник Динамо сравнил россиян с фашистами.
Руснявый карлик хочет оставить Украину на праздники без света, воды и отопления. Мерзкий народ, который хуже фашистов. Они не знают, что такое правила войны, потому действуют против гражданских и инфраструктуры. Но даже при том, что у нас большинство ПВО еще в советское время, наши защитники демонстрируют высокий профессионализм. Верим в ПВО и Залужного,
– написал Зозуля на своем канале в телеграмме.
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Отметим, что 29 декабря Россия прибегла к новой массированной атаке по территории Украины. От ракетных и дроновых ударов пострадало большинство областей Украины, в том числе и Киев.
Что известно об атаках 29 декабря:
- В общей сложности враг запустил 69 крылатых ракет. Силам ПВО удалось сбить 54 из них.
- Защитники Киева смогли сбить 16 ракет. Это 100% ракет, появившихся в воздушном пространстве украинской столицы.
- Также 21 вражескую ракету сбили над Одесской областью. Несмотря на это, противнику удалось повредить объекты инфраструктуры на территории региона.
- Также ракета упала вблизи села Горбаха Брестской области Белоруссии. В пособиях террористов по привычке винят во всем Украину.
- Ранее уже были схожие случаи с падением ракет на территории соседних государств. Однажды это была Польша, и еще несколько раз российские ракеты падали на территории Молдовы.
- В ВСУ прокомментировали падение ракеты на территорию Беларуси. Спикер воздушных сил Юрий Игнат подчеркнул, что во всех таких инцидентах виновата только одна страна – Российская федерация.