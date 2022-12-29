"Мерзкий народ, который хуже фашистов": экс-игрок сборной Украины – о ракетных атаках 29 декабря

Известный футболист и волонтер Роман Зозуля в очередной раз выразил свою ярость по отношению к российским оккупантам. Воспитанник Динамо отметил прекрасную работу украинской ПВО.

Украинские спортсмены массово сплотились вокруг помощи сразу после начала полномасштабной войны. Кто отправился на фронт защищать родную землю от оккупантов, другие оказывают гуманитарную и финансовую помощь.

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Активно поддерживает Родину и эксфутболист сборной Украины Роман Зозуля. Нападающий Райо Махадаонда постоянно собирает средства для бойцов ВСУ и регулярно постит свои мысли о войне в соцсетях.

Так, Роман выразил свое отношение к российским захватчикам после массированной ракетной и дроновой атаки 29 декабря. Воспитанник Динамо сравнил россиян с фашистами.

Руснявый карлик хочет оставить Украину на праздники без света, воды и отопления. Мерзкий народ, который хуже фашистов. Они не знают, что такое правила войны, потому действуют против гражданских и инфраструктуры. Но даже при том, что у нас большинство ПВО еще в советское время, наши защитники демонстрируют высокий профессионализм. Верим в ПВО и Залужного,

– написал Зозуля на своем канале в телеграмме.

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Отметим, что 29 декабря Россия прибегла к новой массированной атаке по территории Украины. От ракетных и дроновых ударов пострадало большинство областей Украины, в том числе и Киев.

Что известно об атаках 29 декабря: