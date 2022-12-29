Українські спортсмени масово згуртувались навколо допомоги Україні одразу після початку повномасштабної війни. Хтось відправився на фронт захищати рідну землю від окупантів, інші надають гуманітарну та фінансову допомогу.
До теми Масована ракетна атака 29 грудня: скільки людей постраждали
Активно підтримує Батьківщину і ексфутболіст збірної України Роман Зозуля. Нападник Райо Махадаонда постійно збирає кошти для бійців ЗСУ та регулярно постить свої думки про війну в соцмережах.
Так, Роман висловив своє ставлення до російських загарбників після масованої ракетної та дронової атаки 29 грудня. Вихованець Динамо порівняв росіян із фашистами.
Руснявий карлик хоче залишити Україну на свята без світла, води та опалення. Мерзотний народ, який гірший за фашистів. Вони не знають, що таке правила війни, тому діють проти цивільних та інфраструктури. Але навіть при тому, що в нас більшість ППО ще радянських часів, наші захисники демонструють високу професійність. Віримо у ППО та Залужного,
– написав Зозуля на своєму каналі в телеграмі.
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Відзначимо, що 29 грудня Росія вдалася до нової масованої атаки по території України. Від ракетних та дронових ударів постраждали більшість областей України, в тому числі і Київ.
Що відомо про атаки 29 грудня:
- Загалом ворог запустив 69 крилатих ракет. Силам ППО вдалося збити 54 з них.
- Оборонці Києва змогли збити 16 ракет. Це 100% ракет, які нині з'явилися в повітряному просторі української столиці.
- Також 21 ворожу ракету збили над Одеською областю. Попри це, ворогу вдалося пошкодити об'єкти інфраструктури на території регіону.
- Також ракета впала поблизу села Горбаха Брестської області Білорусі. У посібників терористів за звичкою звинувачують в усьому Україну.
- Раніше вже були схожі випадки з падінням ракет на території сусідніх держав. Одного разу це була Польща й ще декілька разів російські ракети падали на території Молдови.
- У ЗСУ прокоментували падіння ракети на територію Білорусі. Речник повітряних сил Юрій Ігнат наголосив, що у всіх таких інцидентах винна лише одна країна – Російськи федерація.