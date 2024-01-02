Мы давно забыли о нормальной жизни, – Бех-Романчук о ракетном ударе по Киеву
2 января 2024, 14:11Читати новину українською
Источник:инстаграмм Марины Бех-Романчук
Российские войска 2 января нанесли ракетный удар по Киеву и Харькову. Армия России выпустила по Украине более 70 целей.
Украинская легкоатлетка Марина Бех-Романчук отреагировала на ракетные обстрелы Украины войсками России. Она написала пост в инстаграмме, впоследствии появившемся у ее мужа Михаила Романчука.
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Титулованные супруги о ракетных ударах России
"Мы давно забыли о нормальной жизни. Именно так выглядит новый 2024 год в Украине, полный боли, страха, переживаний.
Вся Украина в огне! Все города атакуют враг, днем и ночью. Больно", – написала Бех-Романчук.
Реакция Бех-Романчук на обстрел Киева: смотрите видео, где видны последствия удара
Что известно об атаке России 2 января: главное
- Российские войска запустили по Украине ночью 35 ударных беспилотников. Силы ПВО уничтожили все дроны.
- Утром Россия атаковала Киев и Харьков ракетами и выпустила по Украине более 70-ти целей. Силы ПВО сбили десять из десяти аэробалистических ракет Х-47М2 "Кинжал", 59 из 70 крылатых ракет Х-101/Х-555/Х-55 и три из трех крылатых ракет "Калибр".
- Главными целями для России стали объекты критической инфраструктуры, промышленные, гражданские и военные объекты.
- В Соломенском районе столицы россияне попали в многоэтажку. В настоящее время известно о двух погибших, 49 человек получили ранения.
- В Харькове 47 человек получили ранения, один человек погиб. Число пострадавших в обоих городах может увеличиться.