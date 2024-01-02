Українська легкоатлетка Марина Бех-Романчук відреагувала на ракетні обстріли України військами Росії. Вона написала пост в інстаграмі, який згодом з'явився в її чоловіка Михайла Романчука.

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"Ми давно забули про нормальне життя. Саме так виглядає новий 2024 в Україні, сповнений болю, страху, переживань.

Вся Україна у вогні! Всі міста атакує ворог, вдень і вночі. Боляче", – написала Бех-Романчук.

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