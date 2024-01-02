Украинская легкоатлетка Марина Бех-Романчук отреагировала на ракетные обстрелы Украины войсками России. Она написала пост в инстаграмме, впоследствии появившемся у ее мужа Михаила Романчука.

Смотрите также Абсолютное зло – Шахтер и Динамо отреагировали на циничную атаку России

Титулованные супруги о ракетных ударах России

"Мы давно забыли о нормальной жизни. Именно так выглядит новый 2024 год в Украине, полный боли, страха, переживаний.

Вся Украина в огне! Все города атакуют враг, днем и ночью. Больно", – написала Бех-Романчук.

Реакция Бех-Романчук на обстрел Киева: смотрите видео, где видны последствия удара

Что известно об атаке России 2 января: главное