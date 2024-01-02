Нет праздничного настроения, – легкоатлетка Рыжикова отреагировала на обстрел Киева

Российская армия продолжает атаковать гражданское население Украины. Сегодня, 2 января, оккупанты нанесли мощный ракетный обстрел по Киеву.

Украинская легкоатлетка Анна Рыжикова отреагировала на обстрелы Киева российскими военными войсками. Она отметила, что пока не до празднований.

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Легкоатлетка отреагировала на атаку России по Киеву

"Праздники в Украине проходят так. Нет праздничного настроения, одно желание: чтобы все остались в живых", - написала Рыжикова и опубликовала видео и фотографию с попаданием в жилые дома в Киеве.

Что известно о ракетной атаке России