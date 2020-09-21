Полузащитник Иван Ракитич решил закончить карьеру в сборной Хорватии. За команду он выступал с 2007 года.

Официально о том, что Ракитич завершает выступать в сборной Хорватии сообщает Хорватская федерация футбола.

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"Ракета, спасибо за все!", – подписали фото в соцсетях с сообщением о Ракитича в сборной Хорватии.

With 106 caps and 15 goals for #Croatia, @ivanrakitic says goodbye to the national team



Raketa, thank you for EVERYTHING ️



Should we have a fifth, decisive penalty on our hands, we'll give you a call ️#HvalaRaketa pic.twitter.com/GXTDhwdDIj — HNS (@HNS_CFF) September 21, 2020

"Попрощаться со сборной Хорватии – это самое сложное решение в моей карьере, но я почувствовал, что это был момент, когда мне пришлось принять такое решение. Я наслаждался каждой игрой, которую играл за свою родину, и незабываемые моменты с чемпионата мира останутся среди моих любимых. Я уверен, что у нас все еще есть замечательная команда, у которой впереди светлое будущее. Я желаю своим друзьям и товарищам по команде успеха в будущих вызовах. Во мне они будут иметь самого большого болельщика", – сказал Иван Ракитич на прощание.