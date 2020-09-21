"Ракета, спасибо за все": Иван Ракитич закончил карьеру в сборной Хорватии
Полузащитник Иван Ракитич решил закончить карьеру в сборной Хорватии. За команду он выступал с 2007 года.
Официально о том, что Ракитич завершает выступать в сборной Хорватии сообщает Хорватская федерация футбола.
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"Ракета, спасибо за все!", – подписали фото в соцсетях с сообщением о Ракитича в сборной Хорватии.
"Попрощаться со сборной Хорватии – это самое сложное решение в моей карьере, но я почувствовал, что это был момент, когда мне пришлось принять такое решение. Я наслаждался каждой игрой, которую играл за свою родину, и незабываемые моменты с чемпионата мира останутся среди моих любимых. Я уверен, что у нас все еще есть замечательная команда, у которой впереди светлое будущее. Я желаю своим друзьям и товарищам по команде успеха в будущих вызовах. Во мне они будут иметь самого большого болельщика", – сказал Иван Ракитич на прощание.
- Иван Ракитич выступал за сборную Хорватии с 2007 года.
- Он сыграл в 106 матчах, забив 15 голов.
- Со сборной Хорватии Ракитич стал серебряным призером чемпионата мира 2018 года.
- На клубном уровне Ракитич выступал в швейцарском "Базеле", немецком "Шальке", испанских "Севилье" и "Барселоне".
- В составе "Барселоны" он провел последние шесть сезонов, выиграв почти все клубные турниры – чемпионат Испании (четыре раза), Кубок Испании (четыре раза), Суперкубок Испании (дважды), Лигу чемпионов, Суперкубок УЕФА и Клубный чемпионат мира.
- 1 сентября 2020 года Иван Ракитич вернулся в состав "Севильи". Когда он выступал за клуб с января 2011 года по июнь 2014 года, то сыграл в 149 матчах, забив 32 гола и отдав 41 результативную передачу.