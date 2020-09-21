Півзахисник Іван Ракітіч вирішив закінчити кар'єру у збірній Хорватії. За команду він виступав з 2007 року.

Офіційно про те, що Ракітіч завершує виступити у збірній Хорватії повідомляє Хорватська федерація футболу.

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"Ракета, дякуємо за все!", – підписали фото в соцмережах з повідомленням про Ракітіча у збірній Хорватії.

With 106 caps and 15 goals for #Croatia, @ivanrakitic says goodbye to the national team



Raketa, thank you for EVERYTHING ️



Should we have a fifth, decisive penalty on our hands, we'll give you a call ️#HvalaRaketa pic.twitter.com/GXTDhwdDIj — HNS (@HNS_CFF) September 21, 2020

"Попрощатися зі збірною Хорватії – це найскладніше рішення в моїй кар'єрі, але я відчув, що це був момент, коли мені довелося прийняти таке рішення. Я насолоджувався кожною грою, яку грав за свою батьківщину, і незабутні моменти з чемпіонату світу залишаться серед моїх улюблених. Я впевнений, що у нас все ще є чудова команда, у якої попереду світле майбутнє. Я бажаю своїм друзям і товаришам по команді успіху у майбутніх викликах. В мені вони матимуть найбільшого вболівальника", – сказав Іван Ракітіч на прощання.