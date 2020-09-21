"Ракета, дякуємо за все": Іван Ракітіч закінчив кар'єру у збірній Хорватії
Півзахисник Іван Ракітіч вирішив закінчити кар'єру у збірній Хорватії. За команду він виступав з 2007 року.
Офіційно про те, що Ракітіч завершує виступити у збірній Хорватії повідомляє Хорватська федерація футболу.
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"Ракета, дякуємо за все!", – підписали фото в соцмережах з повідомленням про Ракітіча у збірній Хорватії.
"Попрощатися зі збірною Хорватії – це найскладніше рішення в моїй кар'єрі, але я відчув, що це був момент, коли мені довелося прийняти таке рішення. Я насолоджувався кожною грою, яку грав за свою батьківщину, і незабутні моменти з чемпіонату світу залишаться серед моїх улюблених. Я впевнений, що у нас все ще є чудова команда, у якої попереду світле майбутнє. Я бажаю своїм друзям і товаришам по команді успіху у майбутніх викликах. В мені вони матимуть найбільшого вболівальника", – сказав Іван Ракітіч на прощання.
- Іван Ракітіч виступав за збірну Хорватії з 2007 року.
- Він зіграв у 106 матчах, забивши 15 голів.
- Зі збірною Хорватії Ракітіч став срібним призером Чемпіонату світу 2018 року.
- На клубному рівні Ракітіч виступав у швейцарському "Базелі", німецькому "Шальке", іспанських "Севільї" та "Барселоні".
- У складі "Барселони" він провів останні шість сезонів, вигравши майже усі клубні турніри – чемпіонат Іспанії (чотири рази), Кубок Іспанії (чотири рази), Суперкубок Іспанії (двічі), Лігу чемпіонів, Суперкубок УЄФА та Клубний чемпіонат світу.
- 1 вересня 2020 року Іван Ракітіч повернувся до складу "Севільї". Коли він виступав за клуб з січня 2011 року до червня 2014 року, то зіграв у 149 матчах, забивши 32 голи та віддавши 41 результативну передачу.