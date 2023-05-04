"Так мелочно и тупо": экс-звезда Арсенала раскритиковал фанатов, слепивших лазером Мудрика

Болельщики Арсенала отметились неприятным поступком в сторону Михаила Мудрика. Своим поведением фанаты "канониров" показали свое недовольство в моменте, когда украинец избрал не их Арсенал, а Челси.

Михаил Мудрик, выступивший в игру на 71-й минуте, почувствовал на себе вполне болельщиков Арсенала. Кто-то из них пытался ослепить левого вингера Челси при исполнении штрафного удара. Также несколько раз зеленый лазер ослеплял лицо Мудрика по ходу второго тайма.

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Ненадлежащее поведение фанатов Арсенала

Также во время матча фанаты Арсенала выкрикивали в сторону украинца: "Тебе нужно было переходить к нам" и освистывали каждую встречу Михаила с мячом. Вот так "гостеприимно" трибуны "Эмирейтс" встретили украинского футболиста, который мог стать "канониром", но избрал путь "аристократа".

После поединка стало известно, что местная полиция задержала четырех фанатов, нарушавших порядок. Одним из таких был тот, кто как раз слепил Мудрика лазерной указкой. Все нарушители были взяты под стражу.

Бывший футболист Арсенала Иан Райт прокомментировал эпизод с лазером, которым светили лицо Мудрика. Он подверг критике такое недостойное поведение болельщиков "канониров" и отметил игру украинца.

Светить на Мудрика лазером – так мелочно и тупо. Мне просто очень жаль видеть, что фанаты «Арсенала» делают такие вещи, у меня нет слов, когда такое происходит. Когда ты смотришь на то, как Мудрик получает мяч и начинает двигаться, то понимаешь, что этот парень многое сделает в руках правильного тренера,

– заявил Райт.

Любопытно. Иан Райт семь своих футбольных лет отдал Арсеналу (выступал с 1991 по 1998 годы). Нападающий провел за лондонский клуб больше всего матчей в своей карьере – 264 поединка, в которых отличился 156 голами и 12 результативными передачами.