Феерия Цыганкова: дубль экс-игрока Динамо спас Жирону от поражения в Ла Лиге – видео

Вингер сборной Украины провел невероятный матч за свой новый клуб и отличился первым дублем в Европе. Правда, это не помогло его команде выиграть на выезде у Райо Вальекано.

Райо Вальекано – Жирона 2:2

Голы: Паласон, 23, Трехо, 34 – Цыганков, 29, 52.

Зимой Виктор Цыганков покинул Динамо ради карьеры в топ-лиге. Вингер сборной Украины за 5 миллионов евро перебрался в испанскую Жирону, пишет 24 канал.

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Сначала Цыганков выходил только на замену, но наконец тренер начал ставить его в основу. И украинец оправдал доверие. В последних четырех играх за Жирону Виктор отметился одним голом и тремя ассистами.

Вышел эксдинамовец с первых минут и на выездной матч 26 тура Ла Лиги против Райо Вальекано. Уже в середине первого тайма Цыганков открыл счет. После подачи с фланга удар Кастельяноса парировал кипер мадридцев, но Виктор оказался первым на добивании.

Правда, перед и после этого Жирона пропустила по голу, а перед перерывом могла еще раз капитулировать, но хавбек Райо Трехо не реализовал пенальти.

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Второй тайм начался при счете 2:1 в пользу хозяев, но довольно быстро Жирона восстановила паритет. И снова голом отличился Цыганков, откликнувшийся на прострел Карреры с фланга и пробивший Димитриевски.

Это позволило Виктору оформить первый дубль в футболке каталонцев. Райо на правах хозяина бросился отыгрываться, но Жирона выдержала давление и сохранила ничейный результат.

Каталонцы остаются на 11 месте, в пяти баллах от еврокубковой зоны. Что касается лично Цыганкова, то он стал первым украинским автором дубля в Ла Лиге. Всего в семи поединках за Жирону он забил записал на свой счет по три гола и ассиста.

Видеообзор матча Райо Вальекано – Жирона: