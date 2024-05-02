В очередной раз портит свою репутацию: у скандального боксера обнаружили положительные допинг-пробы

В ночь с субботы на воскресенье, с 20 на 21 апреля, в Нью-Йорке состоялся бой между Дэвином Хэйни и Райаном Гарсией. Хэйни защищал титул чемпиона мира по версии WBC в первом полусреднем весе.

Гарсия одолел Хэйни тремя нокдаунами. Однако он не получил титул из-за того, что его вес на взвешивании превысил лимит категории.

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Положительная допинг-проба Гарсии

WADA сообщила о неблагоприятных результатах тестов американского боксера, взятых у него в связи с поединком против Хэйни.

В соответствии с протоколом программы "Чистый бокс", процедура рассмотрения дела начинается немедленно. Маурисио Сулейман отметил, что больше информации будет позже.

По словам инсайдера Майка Коппинджера, который ссылается на письмо WADA Райан Гарсия провалил тест на остарин, который считается запрещенным препаратом. За день до и в день поединка против Хэйни допинг-пробы оказались положительными.

У Гарсии есть 10 дней, чтобы подать запрос на проверку его пробы Б.

Проба А также оказалась положительной на 19-норандростерон, но это пока не подтверждено.

Поскольку Райан Гарсия не уложился в вес, Девин Хэйни сохранил за собой титул чемпиона WBC в первом полусреднем весе. Также между боксерами планировался реванш.

Напомним, что Гарсия уже не впервые попадает в скандалы. Перед боем с Хейни он неоднократно эпатировал болельщиков. На взвешивание Гарсия пришел с бутылкой пива и не дождавшись соперника стал на весы. Также во время битвы взглядов 25-летний боксер устраивал разборки с Хэйни. А перед самым поединком он сделал предложение порноактрисе Саванне Бонд.