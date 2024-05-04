"Это заговор": Райан Гарсия эмоционально отреагировал на свои положительные допинг-пробы

В ночь с субботы на воскресенье, с 20 на 21 апреля, в Нью-Йорке состоялся бой между Дэвином Хэйни и Райаном Гарсией. Гарсия одолел Хэйни тремя нокдаунами, однако не получил титул из-за превышения лимита веса на взвешивании.

Стало известно, что Райан Гарсия провалил допинг-тест на остарин, который считается запрещенным препаратом. Он имеет 10 дней, чтобы подать запрос на проверку его пробы Б.

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Гарсия рассказал о проверке пробы Б

Он отметил, что подаст на ее проверку, но думает, что ее испортят так же как пробу А.

Я не мошенничал, это дано мне Богом. Конечно, я подам запрос на проверку пробы Б. Но кто скажет, что они не испортят пробу Б, если уже испортили пробу А? В конце концов, это заговор,

– рассказал Гарсия.

Также боксер заявил, что никогда бы жизни не принимал запрещенные препараты, его просто хотят лишить победы.

Они пытаются отобрать у меня победу, это какой-то бред. Проведите свою проверку. Это дьявол, сто процентов. Я бы никогда в жизни не стал принимать стероиды. Они видят мексиканца на вершине и хотят сбросить его. Продолжайте молиться за меня, потому что это только первая атака,

– добавил Райан Гарсия.

Девин Хейни требует, чтобы бой признали таким, несостоявшимся. Он также отказывается от возможных поединков в будущем с Гарсией.

Напомним. что Райан Гарсия не упускал возможности попасть в скандалы перед боем с Хэйни. На взвешивание Гарсия пришел с бутылкой пива и не дождавшись соперника стал на весы. Также во время битвы взглядов 25-летний боксер устраивал разборки с Хэйни. А перед самым поединком он сделал предложение порноактрисе Саванне Бонд.