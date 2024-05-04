Стало відомо, що Раян Гарсія провалив допінг-тест на остарін, який вважається забороненим препаратом. Він має 10 днів, щоб подати запит на перевірку його проби Б.

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Гарсія розповів про перевірку проби Б

Він зазначив, що подасть на її перевірку, але думає, що її зіпсують так само як пробу А.

Я не шахраював, це дано мені Богом. Звичайно, я подам запит на перевірку проби Б. Але хто скаже, що вони не зіпсують пробу Б, якщо вже зіпсували пробу А? Зрештою, це змова,

– розповів Гарсія.

Також боксер заявив, що ніколи б житті не приймав заборонені препарати, його просто хочуть позбавити перемоги.

Вони намагаються відібрати в мене перемогу, це якась маячня. Проведіть свою перевірку. Це диявол, сто відсотків. Я б ніколи в житті не став приймати стероїди. Вони бачать мексиканця на вершині і хочуть скинути його. Продовжуйте молитися за мене, тому що це тільки перша атака,

– додав Раян Гарсія.

Важливо! Девін Хейні вимагає вимагатиме, щоб бій визнали таким, що не відбувся. Він також відмовляється від можливих поєдинків у майбутньому з Гарсією.

Нагадаємо. що Раян Гарсія не втрачав можливості потрапити у скандали перед боєм з Хейні. На зважування Гарсія прийшов з пляшкою пива і не дочекавшись суперника став на ваги. Також під час битви поглядів 25-річний боксер влаштовував розбірки з Хейні. А перед самим поєдинком зробив пропозицію порноактрисі Саванні Бонд.