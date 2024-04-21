Вы сами с ума сошли, - Гарсия прокомментировал свою победу и заявил о возможном реванше

В ночь с субботы на воскресенье, с 20 на 21 апреля, в Бруклине состоялся бой между Дэвином Хэйни и Райаном Гарсией. Хэйни защищал титул чемпиона мира в первом полусреднем весе.

Гарсия победил Хэйни тремя нокдаунами. Для Девина Хэйни это поражение стало первым в профессиональной карьере.

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Райан Гарсия эмоционально отреагировал на победу

В первую очередь Гарсия поблагодарил Бога за победу и заявил, что все, кто считал его сумасшедшим – сами являются таковыми.

Все благодаря Господу! Спасибо, Боже, я не смог бы это сделать без твоей помощи! Я так тебя люблю! Камон, ребята, вы правда думали, что я сошел с ума? Да вы сами с ума сошли!

– отметил боксер.

В частности Райан добавил, что его левый хук благословен Господом, поскольку стоит ему попасть, как соперник падает или в нокдаун, или в нокаут. Также Гарсия очень эмоционально отреагировал на хейт и отметил, что он поставил на кон свою репутацию, а теперь все кроме него молчат.

Я знал, что после этого (левого хука в первом раунде – 24 канал) все под его контролем, вы знаете, трудно восстановиться после таких больших ударов. Возможно, я подошел к бою не в лучшей форме, но в конце концов сделал свою работу. У меня СДВГ (синдром дефицита внимания с гиперактивностью – 24 канал), поэтому я иногда начинаю делать случайные вещи,

– рассказал Райан Гарсия.

Победитель хочет реванша

Гарсия отметил, что до этого дрался с Хейни 6 раз, поэтому знал, на что он способен.

Я люблю Нью-Йорк, я хочу сюда вернуться! Давайте сделаем реванш,

– добавил победитель.

Райан Гарсия не получил титул и пояс чемпиона WBC, поскольку его вес на взвешивании превысил лимит на 1,45 кг. В частности из-за этого боксер потерял часть гонорара.

Интересно, что на взвешивание Гарсия пришел с бутылкой пива и, не дождавшись соперника, встал на весы. Известные боксеры очень резко отреагировали на такое поведение.