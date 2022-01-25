Надаль: каждый матч – это подарок для меня

Испанец рассказал о выходе в полуфинал Australian Open. Надаль не верит в свою победу.

К слову Надаль в седьмой раз в карьере вышел в полуфинал Australian Open

Не знаю, как мне удалось победить, сил вообще не было. День получился сложным, было жарко, я не был готов к этому. В конце матча мне повезло, хотя на старте я играл хорошо. У меня были проблемы с желудком. Врач дал лекарство и померил давление – результаты были нормальные, – сказал теннисист.

По словам Надаля, два месяца назад он сомневался в продолжении своей карьеры.

Чувствовал себя я плохо, но все равно смог победить. Хорошо, что у меня будет два выходных. Два месяца назад я не был уверен, продолжу ли карьеру, а сейчас я в полуфинале. Каждый матч – это подарок для меня,

– подчеркнул спортсмен.

В полуфинале соперником Надаля будет итальянец Маттео Берреттини.

Полуфинал на Australian Open станет для испанского игрока 36-м на турнирах Большого Шлема.